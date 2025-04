Hamilton, IN ANTICIPO sulla clausola della Ferrari e il suo brillante piano si materializza

Avete letto titoli che sostengono che i giorni di Lewis Hamilton in Formula 1 siano ormai contati e che le sue prime cinque gare in Ferrari segnino la fine di un’epoca? Forse è arrivato il momento di riconoscere la grandezza della leggenda. Il pilota 40enne, con ben sette titoli mondiali (o addirittura otto secondo alcune stime) e una carriera brillante che abbraccia 19 stagioni, affronta questo cambio di scuderia che rappresenta soltanto la seconda svolta nella sua lunga storia sul circuito.

Quando nel 2024 Hamilton annunciò la sua uscita da Mercedes, dopo 12 stagioni di successi con le Silver Arrows, il mondo della Formula 1 fu attraversato da opinioni contrastanti. Alcuni critici avvertivano: "Ti pentirai", mentre altri tifosi festeggiavano quella che definivano l’acquisizione più iconica nella storia del motorsport. Indipendentemente dal giudizio, il pilota continuerà a essere oggetto di critiche, ed è ora il momento di lasciargli affrontare serenamente questo nuovo inizio con la Scuderia.

Hamilton e Cullen delineano il piano per la rimonta della Ferrari

All’arrivo della notizia del cambio scuderia, si diffuse la voce di un possibile esodo di massa da Mercedes. Tuttavia, tali ipotesi vennero smentite dalla conferma di una clausola contrattuale che impediva al campione di trascinare con sé membri chiave del suo ex team. Con tutta probabilità, il sette volte campione aveva previsto questo scenario. Già nel 2023 i suoi sostenitori rimasero sorpresi dalla partenza di Angela Cullen, la fidata performance coach neozelandese, che lasciò il team in cerca di nuove sfide e opportunità professionali.

Sebbene nessuna delle teorie sia stata ufficialmente confermata, potrebbe trattarsi di una mossa strategica: anticipare la clausola e separarsi consensualmente per evitare futuri vincoli contrattuali. Le comunicazioni radio tra Hamilton e il suo ingegnere di pista, Riccardo Adami, hanno rivelato qualche momento di imbarazzo, segno che entrambi stanno ancora cercando il giusto assetto in questa nuova avventura. Con Angela Cullen nuovamente al suo fianco, Hamilton sembra intenzionato a ritrovare quella spinta competitiva che lo ha sempre distinto, pronto a trasformare questo cambio in una svolta decisiva.

