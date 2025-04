Hamilton subisce una dura sconfitta alla Ferrari

Un ex pilota di Formula 1 ha espresso un giudizio severo sulle prestazioni di Lewis Hamilton in Ferrari, sottolineando come il britannico non sia riuscito a mantenere il ritmo dei suoi avversari sin dal suo ingresso in Scuderia per la stagione 2025.

Dopo aver realizzato il sogno di passare alla Ferrari, lasciandosi alle spalle dodici anni di successi con Mercedes, Hamilton si trova ora a dover affrontare notevoli difficoltà, soprattutto nel misurarsi con il suo nuovo compagno di squadra, il talentuoso Charles Leclerc, che ha finora dominato le prime gare del campionato.

Il monegasco ha infatti collezionato risultati impressionanti: ad esempio, nel Gran Premio dell'Arabia Saudita ha ottenuto il suo miglior piazzamento dell'anno, chiudendo al terzo posto dietro Oscar Piastri e Max Verstappen.

Durante il podcast Backstage Boxengasse di Sky Sports Germania, l’ex vincitore e analista Ralf Schumacher ha ammesso che il divario tra Hamilton e Leclerc è decisamente più ampio di quanto si potesse immaginare. «Il progetto condiviso da Ferrari e Hamilton era ambizioso, ma al momento il pilota britannico è lontano dal livello offerto da Leclerc – non mi aspettavo una differenza così marcata», ha dichiarato il sei volte campione.

Hamilton potrebbe lasciare la Ferrari?

Schumacher ha inoltre sottolineato che, qualora non migliorassero i risultati, le prestazioni e il benessere generale, aumenta la possibilità che Hamilton decida di abbandonare la scuderia.

D'altro canto, il responsabile del team, Fred Vasseur, insiste sul fatto che non vi sia motivo di allarmarsi nonostante qualche atteggiamento poco entusiasta registrato in alcuni weekend di gara.

Il pilota non nasconde il desiderio di tornare a contendersi il campionato dopo un periodo complicato con Mercedes, ma le sue chance in questa stagione appaiono piuttosto remote: con soli 31 punti, Hamilton occupa la settima posizione in classifica, appena dietro il neofita Kimi Antonelli.

