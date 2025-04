Hamilton salva Leclerc dopo l'errore della Ferrari

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, ha dimostrato che il suo talento va ben oltre la Formula 1, regalando un momento di allegria insieme al compagno di Ferrari, Charles Leclerc.

In una stagione iniziata in modo complicato – con soli 31 punti nei primi cinque weekend di Gran Premi che lo hanno posizionato al settimo posto – entrambi mantengono comunque uno spirito competitivo e giocoso. Il monegasco ha superato Hamilton in ogni gara di durata, vincendo quattro qualifiche contro una sola del britannico, e, condividendo la passione per le serate scacchistiche, hanno realizzato insieme vari video per Ferrari. Di recente, sono stati ripresi mentre, assieme a CEVA Logistics, cercavano di calcolare le emissioni di CO2 di un aereo, ottenendo risultati sorprendentemente diversi.

Hamilton e Leclerc in un problema di matematica

In un momento decisamente divertente, Leclerc ha spiegato con sicurezza: "Il CO2 equivale a 3545 chili per ogni 100 chilometri, ossia 3545 moltiplicato per 100…", per poi fermarsi un attimo. Intervenuto prontamente, Hamilton ha ribattuto: "No, sono 13.359 chili divisi per 100." Di fronte a questa inaspettata correzione, Leclerc non ha potuto trattenere una risata e ha esclamato, con tono scherzoso, "Esatto!".

Attualmente, Ferrari occupa il quarto posto nel campionato costruttori. Il notevole terzo posto conquistato da Leclerc nel Gran Premio dell'Arabia Saudita dello scorso weekend ha infuso nuova fiducia al team. Grazie a questo risultato, il pilota 27enne guida la classifica, distanziando di 16 punti il compagno, il sette volte campione mondiale, che si posiziona ora al quinto posto.

