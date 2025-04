Lewis Hamilton potrebbe lasciare la Ferrari QUEST'ANNO

La leggenda della Formula 1, Lewis Hamilton, potrebbe lasciare la sua nuova avventura in Ferrari già quest'anno.

Il pilota quindicenne, che ha 40 anni, sta attraversando una fase complicata nella sua prima stagione con la Scuderia, segnando ogni weekend di gara con frustrazione e difficoltà nell’adattarsi al nuovo SF-25. Nonostante i suoi sette titoli mondiali e il passaggio in passato da McLaren a Mercedes, l’attuale situazione in Ferrari appare ancora più delicata, evidenziando come il bolide non stia rendendo al meglio le sue potenzialità.

Nel podcast Backstage Boxengasse di Sky Sports Germania, l’ex pilota e commentatore Ralf Schumacher ha dichiarato che, se nelle prossime gare non si registrano miglioramenti rilevanti, Hamilton potrebbe decidere di porre fine a questa esperienza. Tali parole fanno da campanello d’allarme per un pilota che, nonostante i lampi di brillantezza – come la vittoria nella gara sprint in Cina a marzo – fatica a tradurre il potenziale del bolide in risultati costanti.

Schumacher prevede un futuro incerto per Hamilton in F1

Le difficoltà del britannico sono emerse con forza durante il weekend di Jeddah, dove ha corso insieme a Charles Leclerc, in settima stagione con la Scuderia italiana. Leclerc ha portato la Ferrari sul podio, conquistando il terzo posto e segnando il primo gradino per Maranello nel 2025, mentre Hamilton, terminando al settimo posto, non ha trovato scuse per mascherare la mancanza di risultati, ammettendo:

"È evidente che la vettura può arrivare al terzo posto, quindi complimenti a Charles per l’ottima gara". Ralf Schumacher ha poi commentato: "Semplicemente non riesce a sfruttare il potenziale del bolide. Quando perdi ritmo in modo così evidente e sei costantemente più lento, non ti resta altro che vedere la situazione peggiorare".

Con la sua lunga esperienza nel mondo del motorsport, Schumacher ha aggiunto: "So per esperienza che se questo andrà avanti la competizione smetterà di essere divertente. Arriverà il momento in cui ti sveglierai e ti chiederai: 'Perché mi sottopongo a tutto questo? Non lo godo più e sto solo penalizzando la mia squadra'". Intanto, mentre le preoccupazioni si accumulano, Hamilton aveva programmato di essere a Londra venerdì per l’inaugurazione del negozio flagship di Fanatics in Regent Street, anziché tornare a Maranello.

