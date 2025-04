Temporali per il GP Miami 2025!

Formula 1 si dirige a Miami questo weekend per la sesta tappa della stagione 2025. La prima delle tre gare sul suolo statunitense vedrà venti piloti lottare in un circuito unico che abbraccia l’Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins.

Lando Norris punta a spezzare una serie di quattro gare senza vittoria, ambendo a replicare il successo ottenuto lo scorso anno sul medesimo tracciato. In vista dell’evento, però, le previsioni indicano condizioni meteorologiche non del tutto favorevoli nei giorni precedenti la gara.

I prossimi giorni potrebbero portare qualche difficoltà: sono attese perturbazioni con temporali e scariche elettriche nel sud della Florida, in particolare martedì e possibilmente mercoledì. Queste condizioni, comunque, non dovrebbero interferire con l’andamento dello sprint che aprirà il weekend, garantendo comunque un’attrazione forte per gli appassionati e i team che si preparano a dare il massimo in pista.

Da quando Miami ospita il Gran Premio di F1 dal 2022, la città si è confermata come palcoscenico d’eccellenza, dove Max Verstappen ha collezionato due vittorie nelle quattro edizioni disputate, mentre anche Norris ha potuto festeggiare un trionfo importante. L’atmosfera al Miami International Autodrome si caratterizza per il suo spirito festoso, un mix di celebrità, una marina artificiale all’avanguardia e il tipico clima primaverile fiorito della Florida, che rendono l’evento imperdibile.

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Previsioni meteo per il Gran Premio di Miami

Venerdì, 2 maggio – FP1 e qualifiche dello sprint

Il weekend di sprint prenderà il via venerdì con una sessione di prove che inizierà alle 12:30 ora locale. Le probabilità di pioggia durante la FP1 sono attorno al 15%, mentre le temperature si aggireranno intorno ai 30°C, con una percezione che potrebbe arrivare fino a 33°C. Inoltre, raffiche fino a 32 km/h si prevedono lungo il circuito, rendendo la scelta dei punti di frenata particolarmente delicata e strategica per le squadre.

Sabato, 3 maggio – Sprint e qualifiche per il Gran Premio

Sabato vedrà la prima delle due gare sprint con la partenza fissata alle 12:00. Il cielo sarà coperto da spesse nubi e la temperatura, stabilmente intorno ai 29°C, combinerà a un’umidità del 60% che potrà spingere la probabilità di pioggia fino al 25% per lo sprint. La sessione di qualifiche principali, prevista per le 16:00, diventa ancora più incerta con una possibilità di precipitazioni che può arrivare al 60%. Tuttavia, alcuni schiarimenti intermittent permetteranno un rapido ascellamento della pista, rendendo ogni secondo decisivo per chi punta a ottenere un tempo prestigioso.

Domenica, 4 maggio – Gara

Il giorno della gara si profila come il più sereno del weekend. Con l’accensione delle luci prevista alle 16:00, le condizioni saranno asciutte e soleggiate, con una temperatura che si manterrà attorno ai 29°C per tutti i 57 giri previsti, e un’umidità al 56% che accentuerà la sensazione del caldo.

Le raffiche di vento, che potranno raggiungere i 37 km/h, potrebbero complicare le partenze nella prima curva, mentre una minima possibilità del 10% di un breve acquazzone verso la fine della gara aggiungerà un ulteriore elemento di imprevedibilità.

Rimanete aggiornati con le ultime previsioni e i dettagli dell’evento, per seguire in diretta ogni emozione del Gran Premio di Miami 2025.

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato