'Me voy': Por qué el jefe de Aston Martin renunció por Adrian Newey

La verdadera razón detrás de la reorganización del liderazgo de Aston Martin en la F1

Cuando Aston Martin completó el gran golpe de fichar al ex gurú del diseño de Red Bull Adrian Newey, seguramente nunca imaginaron el lío en el que se encuentran hoy con el genio británico al mando.

El trabajo de Newey es venerado en la F1 y su mente ha contribuido a 26 victorias de título entre los campeonatos de pilotos y constructores durante su ilustre carrera, que ha abarcado más de 35 años.

Sin embargo, actualmente se enfrenta a su mayor desafío hasta la fecha, con una unidad de potencia Honda que presenta problemas persistentes que la potencia japonesa ahora insiste en que solo ocurrieron cuando se asociaron con el chasis Aston Martin diseñado por Newey.

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Pero incluso si dejamos de lado el gigantesco desafío técnico que Newey enfrenta bajo las nuevas regulaciones, otro problema que se niega a desaparecer es su integración, lejos de ser perfecta, con el resto de la estructura de liderazgo del equipo.

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Las múltiples reestructuraciones de liderazgo de Aston Martin

Cuando el ex Director Técnico de Red Bull se unió oficialmente a Aston Martin en mayo de 2025, inmediatamente se puso a trabajar en la tarea de diseñar su coche de 2026 de acuerdo con las nuevas reglas de chasis y unidad de potencia.

En su papel de Socio Técnico Director, Newey trabajó junto al entonces director de equipo Andy Cowell, con el propietario de Aston Martin F1, Lawrence Stroll, supervisando el proyecto.

Cowell asumió el cargo de director de equipo de Mike Krack en enero de 2025, pero la reestructuración del liderazgo no duró mucho y Cowell pronto pasó a la posición de Director de Estrategia.

El paddock de la F1 se sorprendió entonces con la noticia de que Newey reemplazaría a Cowell, combinando las funciones de director de equipo con su puesto técnico para 2026, una decisión cuestionable considerando que fue contratado por sus ideas de diseño.

La 'forma de trabajar' de Newey expulsó al jefe de Aston Martin

Mientras Newey sigue luchando por equilibrar el tono adecuado en las sesiones con los medios con la comprensión detallada de los muchos problemas del AMR26, el experto y periodista de F1 Mark Hughes ha arrojado luz sobre su posición en Aston Martin.

En un episodio reciente de El podcast The Undercut, Hughes habló del estilo de liderazgo de Newey y su lugar en el equipo, diciendo: "Ahora está en ese lugar lógico [Aston Martin] al que ese enfoque te llevaría, donde está a cargo de todo."

"Aunque, en última instancia, por supuesto, no quiere estar a cargo de absolutamente todo, no quiere estar a cargo de la administración y los aspectos comerciales. Todas esas cosas que le quitarían tiempo a lo que él ve como su misión técnica."

Luego explicó cómo Newey había conseguido el puesto de director de equipo en primer lugar, añadiendo: "Así que esa posición de director de equipo fue realmente solo el resultado de que Andy Cowell levantara las manos y dijera 'Me voy', porque no podía trabajar con la forma de trabajar de Adrian."

Mientras los rumores continúan circulando de que el ex jefe de Audi, Jonathan Wheatley, podría estar camino a Aston Martin, Hughes miró hacia el futuro y cómo otra reorganización del liderazgo de Aston Martin podría afectar a Newey, diciendo: "Ahora estamos escuchando que habrá la contratación de otro director de equipo y esperaría que fuera alguien senior pero no demasiado senior y, por lo tanto, que no interfiera con Adrian, y la forma en que él se opuso a Patrick [Head] y Ron [Dennis] y personas así que le imponían su poder."

"Adrian seguirá a cargo de todo lo que quiera estar a cargo."

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