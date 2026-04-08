Martin Brundle destaca un problema importante para la FIA - 'tienen que deshacerse de eso'

El experto de Sky Sports F1, Martin Brundle, ha criticado una parte del reglamento de 2026 de la que la FIA 'debe deshacerse'.

Hasta ahora, Brundle se había mostrado en gran medida a favor de los cambios drásticos en el reglamento que llegaron al deporte en enero, defendiendo el mayor énfasis en la energía eléctrica y la responsabilidad adicional de los pilotos para gestionar la capacidad de sus baterías a través de las redes sociales.

Pero otros no han sido tan elogiosos con las nuevas reglas, incluido el tetracampeón mundial Max Verstappen, quien ha reiterado constantemente que los nuevos coches no son divertidos de conducir e incluso ha amenazado con abandonar el deporte si no se realizan cambios.

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Brundle ha revelado ahora lo que más le asustó del fin de semana del Gran Premio de Japón en Suzuka.

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El nuevo problema de la F1 que la FIA debe resolver

"Una cosa que realmente me preocupó fue Lando Norris diciendo 'no quería adelantar a Lewis Hamilton, pero mi batería decidió hacerlo y luego no tuve nada con qué defenderme'," dijo Brundle en el programa de Sky F1.

El campeón mundial de 2025, Norris, superó a Hamilton para terminar en quinto lugar, pero admitió después de la carrera que el lugar donde adelantó al siete veces campeón no era donde tenía planeado realizar la maniobra.

"Ahora hay un reglamento en la Fórmula 1," continuó Brundle. "Ha existido siempre. Es muy simple y de gran alcance: ‘El piloto debe conducir el coche solo y sin ayuda’, y creo que a eso me refería con la linealidad, el piloto no debería tener sorpresas por un coche que aprende por sí mismo."

"Tienen que deshacerse de eso. Estoy seguro de que no es algo que se haga en un momento, pero la entrega de potencia debe ser proporcional a lo que el piloto hace con el acelerador. Eso es fundamental. Tiene que ser lineal, como dije. Así que es un gran problema para la FIA."

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El reglamento de 2026 plantea enormes problemas para la FIA

Además de la falta de disfrute que algunas estrellas de la F1 han admitido sentir con las nuevas reglas, también existen algunas preocupaciones de seguridad, que se vieron exacerbadas por un incidente en el Gran Premio de Japón.

En la vuelta 22, Oliver Bearman de Haas pareció ser sorprendido por la rapidez con la que su coche alcanzó la parte trasera del Alpine de Franco Colapinto, cuyo coche estaba recuperando energía en una sección de la pista normalmente de alta velocidad.

Para evitar a Colapinto, Bearman se desvió hacia la hierba, pero esto provocó que su coche perdiera el control y se estrellara contra las barreras.

El piloto de Williams, Carlos Sainz, lanzó una dura crítica a la FIA después del incidente, afirmando que no se había escuchado a los pilotos sobre sus preocupaciones, y Brundle insinuó en el podcast mencionado que este es otro problema al que se enfrenta el organismo rector de la F1.

"Es un gran problema para la FIA," continuó. "La seguridad de los pilotos es, por supuesto, sacrosanta, pero creo que están solo en cuarto lugar en términos de prioridad. La máxima prioridad son los aficionados porque están pagando por estar allí. No han asumido ningún elemento de riesgo y deben ser protegidos."

"Los siguientes son los comisarios, los trabajadores de pista. Porque no se les paga por estar allí, pero asumen un elemento de riesgo porque están al borde de la pista."

"Los siguientes para mí son el equipo de pit stop en términos de prioridades. Y finalmente, los pilotos. Los coches son bastante seguros."

"La salud y seguridad de todos es sacrosanta, pero la FIA ahora tendrá que hacer un cambio para Miami porque los pilotos lo han expresado. Es algo muy conocido. Estaría bastante seguro de que también lo han puesto por escrito a través de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios."

"Así que, si un coche vuela hacia la multitud ahora y no han hecho algo, no han mostrado la debida diligencia al respecto, entonces la FIA estará en un gran aprieto."

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