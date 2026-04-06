Christian Horner, nombrado como el salvador de Audi, mientras se abre una nueva puerta para su regreso a la F1

Christian Horner ha sido señalado como una posible solución al dilema de Audi en la F1, tras un mes tumultuoso para la recién transformada escudería.

Audi completó oficialmente la adquisición de Sauber el año pasado, pero solo adoptó el nuevo nombre del equipo al inicio de la temporada 2026, y con ello señaló una nueva era de intención de convertirse en campeones del mundo para finales de la década, un objetivo defendido por el director del equipo Jonathan Wheatley.

Luego, en marzo, se dio a conocer la noticia de que Wheatley dejaría su puesto de director de equipo por 'razones personales'. Por supuesto, esto solo añadió leña al fuego de los rumores de la F1, ya que en los días previos surgieron informes de que se dirigía a Aston Martin.

Con el futuro de Wheatley aún sin anunciar, ha recaído en el Jefe del proyecto de Audi F1, Mattia Binotto, tomar las riendas y cumplir con las funciones de director de equipo.

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El italiano cubrirá las funciones de Wheatley de forma interina mientras Audi busca un nuevo director de equipo; y nadie puede resistirse a volver a poner el nombre de Christian Horner sobre la mesa.

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Juan Pablo Montoya: 'Horner ha sido subestimado'

En una conversación reciente con talkSPORT, el siete veces ganador de carreras de F1, Juan Pablo Montoya, habló sobre la salida de Wheatley e infirió que ha sido tentado por un regreso al Reino Unido, particularmente con Aston Martin.

"Creo que es una buena oportunidad para él [Wheatley] y creo que probablemente una de las cosas que lo impulsa a ir allí es regresar al Reino Unido y vivir en el Reino Unido," explicó.

"Creo que el cambio cuando has estado en el Reino Unido durante tanto tiempo y tienes la familia y todo para mudarte a Suiza. Incluso Suiza es un lugar increíble, es una cultura diferente y es un poco impactante."

"Así que creo que si tuvieras la oportunidad de volver a trabajar con Honda, como lo hiciste durante los últimos años, y trabajar en un taller que está a 20 minutos de donde solías trabajar, quiero decir, simplemente tiene sentido."

Montoya también habló sobre las dificultades de Binotto al asumir el liderazgo del equipo en Audi e incluso nombró a Horner como un reemplazo ideal para Wheatley.

"Mattia tiene una batalla cuesta arriba porque no creo que quisiera estar completamente involucrado, creo que quería estar en segundo plano. Así que, supongo que probablemente estén buscando a alguien que venga a llenar ese vacío."

Entonces llegó el momento de la gran pregunta. ¿Está Christian Horner a la altura del papel de liderazgo del equipo Audi?

Montoya respondió positivamente y dijo: "Necesitan a alguien como Christian para eso. Creo que la gente subestima lo que Christian ha hecho y lo que hizo, y durante cuánto tiempo lo hizo con Red Bull."

"Puede que te guste, puede que lo odies, pero él podía cumplir."

¿Qué hay de Horner y Alpine?

Inicialmente, parecía que Alpine era la mejor vía para que Christian Horner regresara a la parrilla. Con informes de que la participación del 24 por ciento de Otro Capital está a la venta, y con Horner deseando algún tipo de propiedad en un equipo de F1, Alpine parecía casi un trato hecho.

Incluso su amigo y aliado, el ejecutivo de Alpine Flavio Briatore, confirmó que las negociaciones estaban en curso. Pero entonces apareció Mercedes.

Recientemente ha trascendido que Mercedes también está interesado en la participación del 24 por ciento en Alpine, lo que significa que el equipo de Toto Wolff podría bloquear un regreso de Horner allí.

El propio Wolff ha negado cualquier intención por parte de Mercedes de que este sea su objetivo, aunque ofreció una respuesta ambivalente a la Asociación de Prensa del Reino Unido sobre si Horner debería regresar.

Wolff dijo: "Ha roto bastantes cristales, y estas cosas tienen repercusiones en nuestro microcosmos."

"Tengo sentimientos encontrados al respecto [el regreso de Horner a la F1]. El deporte carece de personalidades. Y su personalidad fue claramente muy controvertida y eso es bueno para el deporte."

"¿Consideraría que podría ser un aliado o alguien que comparta objetivos? No lo creo."

"Pero incluso cuando sentía la mayor frustración y enfado con él, hay que recordar que hasta tu peor enemigo tiene un mejor amigo, así que debe haber algo bueno."

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