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Edit of three serious looking Wolff headshots with white and turquoise block background

Mercedes en problemas, la sorpresa de Newey y la investigación de Leclerc comienza - Resumen de Noticias de F1

Edit of three serious looking Wolff headshots with white and turquoise block background — Foto: © IMAGO

Mercedes en problemas, la sorpresa de Newey y la investigación de Leclerc comienza - Resumen de Noticias de F1

Recopilando todas las grandes noticias de F1 del domingo 5 de abril

Escrito originalmente por Graham Shaw. Esta versión es una traducción.

Una doble decisión de la FIA podría impedir que el dominio de Mercedes sobre el resto de la parrilla de F1 dure mucho más.

El equipo de Brackley ha comenzado la temporada 2026 en excelente forma, logrando las tres victorias en grandes premios hasta ahora y colocándose en una posición dominante en el campeonato de constructores.

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El proyecto Newey es un fracaso y los rivales de Aston Martin están asombrados

El proyecto de F1 de Aston Martin de Adrian Newey ha tenido un comienzo desastroso, e incluso sus rivales están sorprendidos.

Los coches diseñados por Newey han ganado 26 campeonatos a lo largo de su ilustre carrera, y la leyenda británica se unió al equipo de Silverstone el pasado marzo, con la esperanza de convertirlos en un equipo contendiente al campeonato.

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It's been a tough 2026 for Newey and Aston Martin
It's been a tough 2026 for Newey and Aston Martin

Charles Leclerc 'contrata un equipo privado' para la investigación de Ferrari F1

La estrella de Ferrari F1, Charles Leclerc, ha reunido, según se informa, su propio equipo de investigadores privados para ayudar a resolver un problema clave.

Aunque el ritmo de Ferrari ha mejorado mucho en comparación con el año pasado, logrando un podio en cada carrera hasta ahora, todavía existen deficiencias significativas con la nueva unidad de potencia SF-26 de Ferrari.

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La 'fachada' de George Russell es señalada mientras la guerra en Mercedes se avecina

La estrella de Mercedes F1, George Russell, ha sido advertido sobre su lucha por el título con su compañero de equipo Kimi Antonelli en medio de la 'fachada' de que todo está bien.

Russell se ha sentido frustrado en las últimas dos rondas, donde fue su joven compañero de equipo Antonelli quien acaparó todos los titulares con actuaciones ganadoras en China y Japón.

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Lewis Hamilton se perdió reuniones de Ferrari, por qué las cosas están mejor ahora

El siete veces campeón del mundo de F1, Lewis Hamilton, ha revelado por qué estuvo ausente de algunas reuniones clave de Ferrari el año pasado.

Hamilton se unió a Ferrari a principios de 2025 con la esperanza de poder luchar por un octavo título mundial, un récord, pero una mezcla de bajo rendimiento del piloto y un coche poco competitivo significó que solo pudo terminar sexto en el campeonato de pilotos.

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