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Sergio Perez, Checo Perez, Cadillac, Bahrain, 2026

Checo F1: vence a Alonso y Bottas, pero cae en Q1 del qualy del GP de Japón

Sergio Perez, Checo Perez, Cadillac, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Checo F1: vence a Alonso y Bottas, pero cae en Q1 del qualy del GP de Japón

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