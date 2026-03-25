Las palabras de Cadillac que ILUSIONAN a Checo para Japón
Las palabras de Cadillac que ILUSIONAN a Checo para Japón
Una de las mayores figuras dentro de Cadillac ha lanzado importante información sobre la situación de la escudería para Checo Pérez y Valtteri Bottas.
Mario Andretti, campeón de la Fórmula 1 y uno de los principales pilares en la llegada de Cadillac a la categoría reina, ha hablado de sus dos pilotos por su inicio de temporada.
En palabras sobre los resultados que ha tenido la nueva escudería en su entrada a la Fórmula 1, Andretti habló sobre la mejora de rendimiento que ha tenido Cadillac al paso de las semanas.
"Antes estábamos a unos cuatro segundos, ahora estamos a dos. Sigue siendo una gran diferencia, pero es un buen avance”, explicó.
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¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
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