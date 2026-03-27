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George Russell looks on with the Japan flag in the background

F1 2026: Equipos EXPLOTAN contra la FIA; Mercedes ADMITE PIEZAS ILEGALES en su auto

George Russell looks on with the Japan flag in the background — Foto: © IMAGO

F1 2026: Equipos EXPLOTAN contra la FIA; Mercedes ADMITE PIEZAS ILEGALES en su auto

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