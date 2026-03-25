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Carlos Sainz and Fernando Alonso pointing and waving at fans during the drivers' parade

F1 Hoy: Carlos Sainz recibe malas noticias de Williams; Drásticos planes en Aston Martin

Carlos Sainz and Fernando Alonso pointing and waving at fans during the drivers' parade — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: Carlos Sainz recibe malas noticias de Williams; Drásticos planes en Aston Martin

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 24 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

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