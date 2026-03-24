¡PELIGRO para Sainz! Williams se enfrenta a un extraño problema con su coche de F1 de 2026

Las nuevas normas de la Fórmula 1 han generado opiniones encontradas sobre la calidad de las carreras, pero lo cierto es que siempre se trae algún problema mecánico novedoso y emocionante.

Recientemente, se ha dado el primer caso en la historia del deporte en el que un monoplaza vibra de manera tan intensa que los pilotos temen sufrir daños nerviosos permanentes. Ahora, un nuevo inconveniente llega desde Williams, complicando la labor de Carlos Sainz y Alex Albon.

Cuando el FW48 toma las curvas, la rueda que porta menos peso tiende a elevarse del suelo. Como era de esperarse, esto no es nada bueno en un coche de Fórmula 1; nadie quiere que su máquina se comporte como un Reliant Robin.

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Albon ha admitido abiertamente los problemas del equipo, explicando los conocidos inconvenientes de peso y reconociendo que los esfuerzos de mejora aún no han dado resultado. Según sus palabras, “nada parece arreglar el coche”.

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Albon: Los problemas de Williams no se deben solo al exceso de peso

Al hablar de los desafíos que convierten un coche de varios millones en algo similar a una bicicleta, Albon declaró: “Estamos entrando en terrenos desconocidos. Nada parece funcionar. Estoy convencido de que el Cadillac tiene ventaja en varias curvas, por lo que tengo que averiguar qué está pasando”.

El piloto resaltó que el principal problema es que el coche se levanta sobre tres ruedas, lo cual debe solucionarse a la brevedad. Además, señaló que existen problemas de equilibrio y carencia de carga aerodinámica, una combinación que afecta significativamente el rendimiento del monoplaza.

Albon añadió que no se puede justificar el rendimiento deficiente únicamente por el peso, ya que otros equipos también superan el límite marcado. “No podemos escondernos tras el exceso de peso, porque aunque otros coches también pesan de más, la diferencia entre nosotros y esos equipos no se debe solo a eso”, concluyó.

Paradójicamente, tras un inicio bastante complicado en 2026, cuando ni siquiera lograron presentar un coche para algunas pruebas previas a la temporada, Williams ha logrado sumar dos puntos en tan solo dos carreras, gracias al noveno puesto conseguido por Sainz en China. Cabe destacar que Albon no pudo participar en esa carrera debido a un fallo mecánico.

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