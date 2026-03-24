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Fernando Alonso and Adrian Newey look towards a Honda logo with an Aston Martin car in the background

La DRÁSTICA medida que piden para solucionar los problemas de Aston Martin

Fernando Alonso and Adrian Newey look towards a Honda logo with an Aston Martin car in the background — Foto: © IMAGO

La DRÁSTICA medida que piden para solucionar los problemas de Aston Martin

Por qué la crisis de Aston Martin no es enteramente culpa de Honda

La directiva de Aston Martin en la Fórmula 1 ha recibido duras críticas por su papel en las dificultades de la temporada 2026, en una inusual defensa de Honda.

Muchos han señalado al fabricante japonés como el principal responsable del bajo rendimiento del equipo, y es fácil entender la frustración cuando las vibraciones del motor impiden que los pilotos completen un Gran Premio.

Durante el Gran Premio de Australia, Adrian Newey ofreció una revelación sorprendentemente franca sobre las penurias de Aston Martin, detallando lo que realmente falló en Honda.

Cuando se le preguntó si el equipo era consciente del elevado grado de inexperiencia en Honda, respondió: “No, no lo sabíamos. Fue recién en noviembre del año pasado cuando Lawrence Stroll, Andy Cowell y yo viajamos a Tokio para discutir, ya que comenzaron a circular rumores sobre la imposibilidad de alcanzar la potencia prevista para la primera carrera. De ahí se desprendió que muchos de los empleados originales no habían regresado cuando se reanudaron las operaciones.”

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

Las disculpas de Newey no fueron bien recibidas

Ahora, escribiendo para Autosport Web Japan, Andrew Garrison – reconocido como un veterano muy respetado en el mundo del automovilismo – ha criticado tanto a Newey, jefe del equipo, como a Andy Cowell, director de estrategia.

Según Garrison, no hay justificación para el desconocimiento mostrado sobre la situación en Honda y llegó incluso a afirmar que deberían ser despedidos.

Garrison escribió: “Lo más desconcertante de todo el asunto es la revelación de Newey de que no fue hasta el pasado noviembre cuando se dio cuenta de que numerosos miembros del personal original no regresaron cuando Honda reanudó las operaciones".

"Resulta, además, inconcebible que Lawrence Stroll (propietario del equipo) y Andy Cowell (director de estrategia) desconozcan la verdadera situación en Honda. ¿Acaso Cowell y los ingenieros sénior de Aston Martin no visitaban mensualmente las instalaciones de HRC Sakura? Si les tomó 18 meses arribar a la realidad de los hechos, deberían ser relevados de sus cargos. En definitiva, Cowell y su equipo sabían perfectamente lo que ocurría.”

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