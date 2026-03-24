F1 Hoy: Fernando Alonso es reemplazado; Franco Colapinto es afectado por la FIA

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 23 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso F1: Aston Martin confirma el cambio de piloto en el Gran Premio de Japón. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: Aston Martin quiere asociarse con Christian Horner, Adrian Newey bloquea la llegada. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Lucas Benamo señala cómo el argentino ha logrado buenos resultados este año en Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Detectan inconsistencias de parte de la Fórmula 1 hacia Alpine. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!