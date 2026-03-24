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Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Fernando Alonso es reemplazado; Franco Colapinto es afectado por la FIA

Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: Fernando Alonso es reemplazado; Franco Colapinto es afectado por la FIA

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 23 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

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Fernando Alonso F1: Aston Martin quiere asociarse con Christian Horner, Adrian Newey bloquea la llegada. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Lucas Benamo señala cómo el argentino ha logrado buenos resultados este año en Fórmula 1. ::: LEER MÁS

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