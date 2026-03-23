Newey BLOQUEA a Horner para trabajar en Aston Martin con Alonso

La inquietud en Aston Martin continúa, ahora que se comenta que Adrian Newey ha cerrado la puerta a la posible incorporación de Christian Horner.

A pesar de haber formado un dúo exitoso durante años en Red Bull Racing, Newey no quiere volver a reunirse con Horner en su actual equipo. El diseñador británico, que ahora ejerce como director del equipo, prefiere a otro candidato para asumir la gestión operativa.

Aston Martin vive un comienzo complicado en esta nueva era de la Fórmula 1. Tras las primeras carreras en Australia y China, el equipo sigue sin sumar puntos, en parte porque los pilotos no han logrado terminar las carreras. Newey fue nombrado a principios de año como director del equipo y Managing Technical Partner, aunque esta doble función se ha vuelto insostenible con los serios problemas técnicos que sufre el AMR26.

El artículo sigue tras el video

Los rumores indican que Lawrence Stroll empieza a cuestionar el papel de Newey al frente, lo que habría llevado recientemente al propietario a entablar conversaciones con Christian Horner, figura asociada desde hace tiempo a Aston Martin.

Newey apuesta por Jonathan Wheatley

Según la BBC, esta posibilidad se ve frustrada por la determinación de Newey. El británico tiene sus miras puestas en Jonathan Wheatley como sucesor en la gestión diaria del equipo. Wheatley abandonó recientemente el proyecto Audi de forma inmediata, lo que ha reavivado las especulaciones sobre su llegada al equipo británico.

Newey considera a su antiguo compañero como la persona ideal para devolver la estabilidad a la organización, permitiéndole a él centrarse en el diseño. La razón exacta de la marcha de Wheatley sigue siendo un misterio, aunque la coincidencia temporal resulta muy llamativa.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

Stroll intenta calmar las tensiones

A pesar de la clara preferencia de Newey, el nombre de Horner sigue circulando entre bastidores. El exdirector de Red Bull Racing, que abandonó el equipo a principios de julio de 2025, se reunió el 19 de marzo con Lawrence Stroll, según se comenta.

El dueño de Aston Martin ha tratado de matizar la situación subrayando que Newey es su “socio y un importante accionista”. Stroll explica que el equipo no funciona con un “rol tradicional de director”, sino que su estructura actual está diseñada para aprovechar al máximo las virtudes individuales de cada miembro del equipo directivo.

Problemas técnicos graves con el motor Honda

La urgente necesidad de que Newey se concentre por completo en la parte técnica se evidencia con el estado del AMR26. El nuevo motor Honda presenta vibraciones intensas que no solo dañan los paquetes de baterías, sino que además generan molestias físicas, como “dolor en los nervios”, en Fernando Alonso y Lance Stroll.

Newey ha criticado abiertamente la colaboración, señalando que el fabricante japonés no ha sido “transparente” sobre el progreso de su programa. La salida de personal experimentado de Honda tras su marcha en 2021 ha dejado al equipo de ingenieros con dificultades para adaptarse a las complejas normativas de esta temporada.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!