CONFIRMADO: Alonso será REEMPLAZADO en el GP de Japón

Aston Martin ha anunciado que el joven piloto Jak Crawford disputará la sesión de práctica libre durante el Gran Premio de Japón de este fin de semana.

Por el momento, no queda claro si esta medida busca obtener vueltas y datos para el equipo, alivianando a Fernando Alonso, a quien reemplaza Crawford, o si forma parte de la estrategia habitual de la escudería.

Cada equipo debe ceder dos sesiones de práctica por coche a un piloto novato, siendo esta la primera del año para Aston y la primera entre todas las escuderías.

El artículo sigue tras el video

El momento resulta curioso, sobre todo ante los problemas de fiabilidad que han marcado la temporada y el hecho de que el AMR26 vibre con tal intensidad que Alonso y Lance Stroll apenas consiguen completar la mitad de la distancia de una carrera.

Sin duda, el estadounidense de 20 años se enfrenta a un gran reto, tras haber participado en dos sesiones de FP1 al final de la temporada pasada.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

Crawford: Entusiasmado por transformar sesiones de simulador en experiencia real

En un comunicado, Crawford manifestó: "Estoy muy entusiasmado por sentarme al volante en Suzuka, un circuito tan histórico como exigente. No veo la hora de trasladar lo aprendido en el simulador a condiciones reales de pista. Agradezco enormemente a la escudería por darme esta oportunidad y, al igual que en mis anteriores sesiones de FP1, aprovecharé cada instante para aprender lo máximo posible."

Mike Krack, exdirector del equipo y actual responsable operacional en pista, añadió: "Es estupendo poder ofrecerle a Jak otra oportunidad en la FP1, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo de jóvenes talentos. Ha trabajado muy duro, especialmente en el simulador en Silverstone, y esta sesión le permitirá ganar experiencia valiosa en circuito. Es una ocasión fundamental para su progreso, a la vez que le ayudará a aportar datos y comentarios cruciales para el equipo."

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!