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Colapinto at Alpine

F1 Franco Colapinto Hoy: Pierde la paciencia con la FIA; Su entrenador deportivo habla al respecto

Colapinto at Alpine — Foto: © IMAGO

F1 Franco Colapinto Hoy: Pierde la paciencia con la FIA; Su entrenador deportivo habla al respecto

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