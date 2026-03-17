ÚLTIMA HORA: ¡Colapinto correrá en Argentina en 2026!

Franco Colapinto podrá pilotar en Argentina este mismo año en una de las grandes sorpresas de 2026.

El piloto argentino podrá cumplir uno de los mayores sueños que tiene desde que es piloto de Fórmula 1.

Con la pausa que habrá tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahrein y de Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente, el argentino viajará a Argentina para pilotar en su tierra natal.

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Se espera que en la segunda mitad de abril haya dos fechas tentativas para llevar a cabo la carrera de exhibición en el país sudamericano.

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¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

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