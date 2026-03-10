close global

Carlos Sainz and Fernando Alonso pointing and waving at fans during the drivers' parade

F1 Hoy: Carlos Sainz rompe el silencio sobre Williams; Fernando Alonso revela la verdad sobre Honda

Carlos Sainz and Fernando Alonso pointing and waving at fans during the drivers' parade — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: Carlos Sainz rompe el silencio sobre Williams; Fernando Alonso revela la verdad sobre Honda

¡Lo mejor de hoy!

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 10 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso F1: Saca una conclusión impactante sobre el motor de Honda y su aporte para la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: "Me quedé sin ala delantera e hice 30 vueltas a paso de tortuga". ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: "En Cadillac valoran mucho más mis comentarios". ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Hace historia con Cadillac, pero envía contundente mensaje. ::: LEER MÁS

