Checo hace HISTORIA con Cadillac, pero no pierde el objetivo más importante de vista
Checo hace HISTORIA con Cadillac, pero no pierde el objetivo más importante de vista
Cadillac ha terminado su primer Gran Premio de Fórmula 1 en su historia, y lo ha hecho nada más y nada menos que con Checo Pérez al volante, pero eso no conforma al mexicano.
El Circuito de Albert Park vio cómo por primera vez el auto de la escudería norteamericana cruzó la bandera a cuadros en una carrera sumamente accidentada, donde uno de sus monoplazas no logró terminar.
Por la radio, el equipo felició al mexicano y le dio el siguiente mensaje: "P16 Checo. HICISTE HISTORIA.”
Sin embargo, el hambre competitiva de Checo dejó claro que van por más: “Estamos hambrientos por carga aerodinámica. Bien hecho a todos. Fue bueno completar la primera carrera. Pero ahora es ir a pasos grandes pronto”, respondió.
Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin
Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin
¿Cómo terminó el Gran Premio de Australia 2026?
- 1. George Russell
- 2. Andrea Kimi Antonelli
- 3. Charles Leclerc
- 4. Lewis Hamilton
- 5. Lando Norris
- 6. Max Verstappen
- 7. Oliver Bearman
- 8. Arvid Lindblad
- 9. Gabriel Bortoleto
- 10. Pierre Gasly
- 11. Esteban Ocon
- 12. Alexander Albon
- 13. Liam Lawson
- 14. Franco Colapinto
- 15. Carlos Sainz
- 16. Checo Pérez
- 17. Lance Stroll
- 18. Fernando Alonso
- 19. Valtteri Bottas
- 20. Isack Hadjar
- 21. Óscar Piastri
- 22. Nico Hülkenberg
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Recién en
Recomendado por la redacción
Checo hace HISTORIA con Cadillac, pero no pierde el objetivo más importante de vista
Sainz revela la DOLOROSA razón que lo dejó sin puntos en Australia
¡Sin rodeos! Colapinto deja claras las fallas dentro de Alpine en 2026
¡INCREÍBLE! Alpine reconoce AFECTAR directamente a Colapinto
Últimas Noticias
Checo hace HISTORIA con Cadillac, pero no pierde el objetivo más importante de vista
- hace 16 minutos
Sainz revela la DOLOROSA razón que lo dejó sin puntos en Australia
- 1 hour ago
¡Sin rodeos! Colapinto deja claras las fallas dentro de Alpine en 2026
- 1 hour ago
¡INCREÍBLE! Alpine reconoce AFECTAR directamente a Colapinto
- 2 hours ago
Alonso entrega DEMOLEDORA conclusión sobre la aportación de Honda a Aston Martin
- 3 hours ago
Fortísima crítica de Checo a Red Bull tras experiencia en Cadillac
- Hoy 16:00
Más leído
Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
- 20 febrero
El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin
- 28 febrero
Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso
- 28 febrero
ESCÁNDALO: Señalan que Checo Pérez PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
- 21 febrero