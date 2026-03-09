close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Sergio Perez, Checo Perez, Cadillac, Bahrain, 2026

Checo hace HISTORIA con Cadillac, pero no pierde el objetivo más importante de vista

Sergio Perez, Checo Perez, Cadillac, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Checo hace HISTORIA con Cadillac, pero no pierde el objetivo más importante de vista

Cadillac ha terminado su primer Gran Premio de Fórmula 1 en su historia, y lo ha hecho nada más y nada menos que con Checo Pérez al volante, pero eso no conforma al mexicano.

El Circuito de Albert Park vio cómo por primera vez el auto de la escudería norteamericana cruzó la bandera a cuadros en una carrera sumamente accidentada, donde uno de sus monoplazas no logró terminar.

Por la radio, el equipo felició al mexicano y le dio el siguiente mensaje: "P16 Checo. HICISTE HISTORIA.”

Sin embargo, el hambre competitiva de Checo dejó claro que van por más: “Estamos hambrientos por carga aerodinámica. Bien hecho a todos. Fue bueno completar la primera carrera. Pero ahora es ir a pasos grandes pronto”, respondió.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

¿Cómo terminó el Gran Premio de Australia 2026?

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5421 votos

Relacionado

Fórmula 1 Sergio Pérez Cadillac

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Fortísima crítica de Checo a Red Bull tras experiencia en Cadillac

Fortísima crítica de Checo a Red Bull tras experiencia en Cadillac

  • Hoy 16:00
Checo Pérez Hoy: Debuta con Cadillac en el GP de Australia; Hace perder la cabeza a Liam Lawson

Checo Pérez Hoy: Debuta con Cadillac en el GP de Australia; Hace perder la cabeza a Liam Lawson

  • Hoy 00:40
Sainz revela la DOLOROSA razón que lo dejó sin puntos en Australia

Sainz revela la DOLOROSA razón que lo dejó sin puntos en Australia

  • 1 hour ago
¡Sin rodeos! Colapinto deja claras las fallas dentro de Alpine en 2026

¡Sin rodeos! Colapinto deja claras las fallas dentro de Alpine en 2026

  • 1 hour ago
¡INCREÍBLE! Alpine reconoce AFECTAR directamente a Colapinto

¡INCREÍBLE! Alpine reconoce AFECTAR directamente a Colapinto

  • 2 hours ago
Alonso entrega DEMOLEDORA conclusión sobre la aportación de Honda a Aston Martin

Alonso entrega DEMOLEDORA conclusión sobre la aportación de Honda a Aston Martin

  • 3 hours ago

Recién en

21:30
Sainz revela la DOLOROSA razón que lo dejó sin puntos en Australia
21:00
¡Sin rodeos! Colapinto deja claras las fallas dentro de Alpine en 2026
20:00
¡INCREÍBLE! Alpine reconoce AFECTAR directamente a Colapinto
19:00
Alonso entrega DEMOLEDORA conclusión sobre la aportación de Honda a Aston Martin
16:00
Fortísima crítica de Checo a Red Bull tras experiencia en Cadillac
Noticias F1

Recomendado por la redacción

Checo hace HISTORIA con Cadillac, pero no pierde el objetivo más importante de vista Cadillac

Checo hace HISTORIA con Cadillac, pero no pierde el objetivo más importante de vista

hace 16 minutos
Sainz revela la DOLOROSA razón que lo dejó sin puntos en Australia Williams

Sainz revela la DOLOROSA razón que lo dejó sin puntos en Australia

1 hour ago
¡Sin rodeos! Colapinto deja claras las fallas dentro de Alpine en 2026 Alpine

¡Sin rodeos! Colapinto deja claras las fallas dentro de Alpine en 2026

1 hour ago
¡INCREÍBLE! Alpine reconoce AFECTAR directamente a Colapinto Alpine

¡INCREÍBLE! Alpine reconoce AFECTAR directamente a Colapinto

2 hours ago
Ontdek het op Google Play
x