Checo hace HISTORIA con Cadillac, pero no pierde el objetivo más importante de vista

Cadillac ha terminado su primer Gran Premio de Fórmula 1 en su historia, y lo ha hecho nada más y nada menos que con Checo Pérez al volante, pero eso no conforma al mexicano.

El Circuito de Albert Park vio cómo por primera vez el auto de la escudería norteamericana cruzó la bandera a cuadros en una carrera sumamente accidentada, donde uno de sus monoplazas no logró terminar.

Por la radio, el equipo felició al mexicano y le dio el siguiente mensaje: "P16 Checo. HICISTE HISTORIA.”

Sin embargo, el hambre competitiva de Checo dejó claro que van por más: “Estamos hambrientos por carga aerodinámica. Bien hecho a todos. Fue bueno completar la primera carrera. Pero ahora es ir a pasos grandes pronto”, respondió.

¿Cómo terminó el Gran Premio de Australia 2026?

