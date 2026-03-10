close global

Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Todo sobre el campeonato de pilotos y constructores; Franco Colapinto es afectado

Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: Todo sobre el campeonato de pilotos y constructores; Franco Colapinto es afectado

¡Lo mejor de hoy!

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 9 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

F1 Campeonato de Pilotos: Así queda la clasificación tras el Gran Premio de Australia. ::: LEER MÁS

F1 Campeonato de Constructores: Así queda la clasificación aprietan tras el Gran Premio de Australia ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Alpine pide disculpas al argentino y reconocen su error en Australia. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: "Hay que laburar en el equipo; falta performance". ::: LEER MÁS

Fórmula 1 Fernando Alonso Franco Colapinto

F1 Franco Colapinto Hoy: Alpine reconoce su error con él; El argentino señala las mejoras

F1 Franco Colapinto Hoy: Alpine reconoce su error con él; El argentino señala las mejoras

  • 3 hours ago
¡Sin rodeos! Colapinto deja claras las fallas dentro de Alpine en 2026

¡Sin rodeos! Colapinto deja claras las fallas dentro de Alpine en 2026

  • Ayer 21:00
¡INCREÍBLE! Alpine reconoce AFECTAR directamente a Colapinto

¡INCREÍBLE! Alpine reconoce AFECTAR directamente a Colapinto

  • Ayer 20:00
Checo Pérez Hoy: Hace historia en la Fórmula 1; Envía potente mensaje a Cadillac

Checo Pérez Hoy: Hace historia en la Fórmula 1; Envía potente mensaje a Cadillac

  • 2 hours ago
Alonso entrega DEMOLEDORA conclusión sobre la aportación de Honda a Aston Martin

Alonso entrega DEMOLEDORA conclusión sobre la aportación de Honda a Aston Martin

  • Ayer 19:00
F1 Hoy: Fernando Alonso señala su superioridad; Lewis Hamilton culpa a la FIA

F1 Hoy: Fernando Alonso señala su superioridad; Lewis Hamilton culpa a la FIA

  • Ayer 12:00

01:52
Checo Pérez Hoy: Hace historia en la Fórmula 1; Envía potente mensaje a Cadillac
01:11
F1 Franco Colapinto Hoy: Alpine reconoce su error con él; El argentino señala las mejoras
9-3
Checo hace HISTORIA con Cadillac, pero no pierde el objetivo más importante de vista
9-3
Sainz revela la DOLOROSA razón que lo dejó sin puntos en Australia
9-3
¡Sin rodeos! Colapinto deja claras las fallas dentro de Alpine en 2026
Checo Pérez Hoy: Hace historia en la Fórmula 1; Envía potente mensaje a Cadillac Formula 1

Checo Pérez Hoy: Hace historia en la Fórmula 1; Envía potente mensaje a Cadillac

2 hours ago
Checo hace HISTORIA con Cadillac, pero no pierde el objetivo más importante de vista Cadillac

Checo hace HISTORIA con Cadillac, pero no pierde el objetivo más importante de vista

Ayer 22:30
Sainz revela la DOLOROSA razón que lo dejó sin puntos en Australia Williams

Sainz revela la DOLOROSA razón que lo dejó sin puntos en Australia

Ayer 21:30
¡Sin rodeos! Colapinto deja claras las fallas dentro de Alpine en 2026 Alpine

¡Sin rodeos! Colapinto deja claras las fallas dentro de Alpine en 2026

Ayer 21:00
