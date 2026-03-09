close global

Colapinto

¡INCREÍBLE! Alpine reconoce AFECTAR directamente a Colapinto

Colapinto — Foto: © IMAGO

¡INCREÍBLE! Alpine reconoce AFECTAR directamente a Colapinto

Steve Nielsen, jefe de Alpine, ha reconocido el grosero error del equipo con Franco Colapinto durante el Gran Premio de Australia.

Después de una carrera caótica en su inicio, Alpine tenía la oportunidad de poder puntuar con ambos vehículos, pero el equipo se las arregló para causarle una sanción de quince segundos, dejándolo fuera de toda opción.

"Desgraciadamente, un error operativo por parte del equipo obligó a Franco a cumplir una penalización que acabó con cualquier posibilidad de sumar puntos", señaló.

"Es algo que, como equipo, aceptamos con deportividad y solo podemos pedir disculpas a Franco, ya que fue algo que escapaba a su control", agregó.

Relacionado: CONFIRMADO: Franco Colapito, con RESPALDO de la FIA para 2026

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

