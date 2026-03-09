Así marcha el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Australia
El Gran Premio de Australia dio el arranque de la nueva era de la Fórmula 1 con nuevas regulaciones de motores.
La carrera en Albert Park significó una nueva muestra del impresionante monoplaza que ha logrado establecer Mercedes, con un dominio espectacular de sus pilotos.
En la carrera no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, especialmente en la arrancada de salida, ya que hubo cinco abandonos durante la carrera.
Ferrari por su parte, dio una carrera bastante mejor de lo esperado, ya que Leclerc y Lewis Hamilton quedaron tercero y cuarto, poniéndolos en segunda posición del campeonato.
Alpine ha dado una gran sorpresa al lograr puntuar por medio de Pierre Gasly.
Para escuderías como Aston Martin y Williams, irse sin puntos después de la carrera es un golpe fuerte a sus aspiraciones. En cambio, para Cadillac, dentro de todo fue esperado terminar sin puntos.
¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Australia?
- 1. Mercedes 43 puntos
- 2. Ferrari 27 puntos
- 3. McLaren 10 puntos
- 4. Red Bull Racing 8 puntos
- 5. Haas 6 puntos
- 6. Racing Bulls 4 puntos
- 7. Kick Sauber 2 puntos
- 8. Alpine 1 puntos
- 9. Williams 0 puntos
- 10. Cadillac 0 puntos
- 11. Aston Martin 0 puntos
