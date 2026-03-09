close global

Pierre Gasly smiles at Franco Colapinto as they both stand in their Alpine team gear

¡Sin rodeos! Colapinto deja claras las fallas dentro de Alpine en 2026

Pierre Gasly smiles at Franco Colapinto as they both stand in their Alpine team gear — Foto: © IMAGO

¡Sin rodeos! Colapinto deja claras las fallas dentro de Alpine en 2026

Franco Colapinto terminó en la posición número catorce en el Gran Premio de Australia, algo que podría sonar bien, pero dadas las circunstancias, dejó mal sabor al argentino.

El Circuito de Albert Park vio una gran cantidad de pilotos no cruzar la bandera a cuadros, por lo que la oportunidad de puntos para Alpine estaba presente.

Por si fuera poco, Alpine le generó una sanción de quince segundos, dejándolo fuera de toda posibilidad de puntuar, y el argentino entregó sus palabras posteriores a la carrera.

"Hay que laburar en el equipo; falta performance. Fue un finde complicado; estoy seguro de que mejorará pronto, pero está costando", señaló.

Relacionado: CONFIRMADO: Franco Colapinto, con RESPALDO de la FIA para 2026

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine Gran Premio de Australia

