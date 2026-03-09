close global

Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

Así queda el campeonato de PILOTOS tras el GP de Australia

Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz — Foto: © IMAGO

Así queda el campeonato de PILOTOS tras el GP de Australia

El Gran Premio de Australia entregó una carrera llena de novedades en cuanto a lo que mostraron los monoplazas con las nuevas reglas, pero dieron arrolladores favoritos con George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

El domingo en el Circuito de Albert Park inició con dos abandonos antes de siquiera empezar la carrera, con dos autos que no arrancaron, Oscar Piastri y Nico Hulkenberg.

Los pilotos españoles tuvieron un día muy para el olvido, ya que Alonso terminó usando la carrera como una sesión más de pruebas, mientras Sainz tuvo problemas en su alerón desde el inicio.

En lo que significó la carrera de los Ferrari fue una muestra más de lo que las malas estrategias pueden lograr para un equipo, ya que Lewis Hamilton y Charles Leclerc tenían todo para competir por la victoria y no lo lograron.

En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, un castigo causado por el propio Alpine le privó de 15 segundos de carrera, por lo que, por más que siga teniendo un buen cierre de carreras, aún no puede sumar ni un solo punto.

El gran ganador fue Mercedes con un 1-2, donde Russell ganó con comodidad y Kimi Antonelli llegó también sin problemas en la segunda posición.

¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2026?

  • 1. George Russell 25 puntos
  • 2. Andrea Kimi Antonelli 18 puntos
  • 3. Charles Leclerc 15 puntos
  • 4. Lewis Hamilton 12 puntos
  • 5. Lando Norris 10 punntos
  • 6. Max Verstappen 8 puntos
  • 7. Oliver Bearman 6 puntos
  • 8. Arvid Lindblad 4 puntos
  • 9. Gabriel Bortoleto 2 puntos
  • 10. Pierre Gasly 1 punto
  • 11. Esteban Ocon 0 puntos
  • 12. Alexander Albon 0 puntos
  • 13. Liam Lawson 0 puntos
  • 14. Franco Colapinto 0 puntos
  • 15. Carlos Sainz 0 puntos
  • 16. Checo Pérez 0 puntos
  • 17. Lance Stroll 0 puntos
  • 18. Fernando Alonso 0 puntos
  • 19. Valtteri Bottas 0 puntos
  • 20. Isack Hadjar 0 puntos
  • 21. Óscar Piastri 0 puntos
  • 22. Nico Hülkenberg 0 puntos

