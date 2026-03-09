Sainz revela la DOLOROSA razón que lo dejó sin puntos en Australia

Carlos Sainz ha revelado la razón por la que tuvo un muy decepcionante debut de temporada con Williams en 2026.

Durante el Gran Premio de Australia, Sainz inició de una manera bastante importante, pero a las pocas vueltas y a pesar de la caótica arrancada, un incidente importante, explicado por el español al finalizar la carrera, terminó con sus aspiraciones.

"Buena salida, nos pusimos en un momento en 12, creí que rascaríamos puntos, pero el problema del ala delantera nos quita carga dinámica desde Bahrein y se presentó de nuevo", explicó Sainz.

"Me quedé sin ala delantera e hice 30 vueltas a paso de tortuga", señaló.

¿Cómo terminó el Gran Premio de Australia 2026?

