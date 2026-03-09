Alonso entrega DEMOLEDORA conclusión sobre la aportación de Honda a Aston Martin

Para Fernando Alonso, el Gran Premio de Australia fue en cierto modo una extensión de los días de pruebas. El bicampeón reveló que el AMR26 presentó diversos problemas y afirmó a los medios españoles que la unidad de potencia Honda, en realidad, no está diseñada para competir.

El domingo, Alonso salió desde la posición P17 y, tras la primera vuelta, se metió entre los pilotos que puntúan. No obstante, los problemas volvieron de inmediato y en la vuelta quince se vio obligado a retirarse por una anomalía.

Aston Martin informó que el equipo realizó varias modificaciones en el coche, lo que permitió que el piloto regresara a la pista. Tras estas pruebas, decidió retirarse nuevamente para conservar repuestos de cara al próximo fin de semana en China.

La primera fase fue divertida para Alonso

Alonso comentó a PlanetF1 que los momentos iniciales fueron bastante entretenidos: "Sin duda, el inicio y las dos primeras vueltas resultaron ser la parte más agradable de la carrera. Empecé en P10 durante dos vueltas, algo inesperado, pero creemos que el problema no se originó en la salida. Mientras otros lidiaban con el impulso o algún otro contratiempo, completamos la primera vuelta sin inconvenientes. Eso sí, al partir mal desde P10, caí a la posición P17 y un pequeño fallo en los datos nos obligó a detener el coche."

El fin de semana del Gran Premio: extensión de las pruebas

Finalmente, Alonso volvió a la pista, aunque la situación no fue nada cómoda. "Pensábamos haber solucionado el problema, pero al retomar, surgió otro inconveniente que nos obligó a parar el vehículo por segunda vez. No es nada agradable conducir con tantas vibraciones. Creo que Honda confía en que, tras ciertas modificaciones, las vibraciones en la batería se han reducido significativamente desde Bahrein. Sin embargo, aún no han logrado resolverlo en el chasis, ya que necesitan aislar la batería de otra manera. Seguramente tardará un poco más, pero seguiremos dando lo mejor y completando la mayor cantidad de vueltas posible para apoyar al equipo."

La unidad de potencia Honda

En declaraciones a DAZN, el piloto añadió: "En la vuelta 15 notaron un dato anómalo en la telemetría, el cual se solucionó. Sin embargo, poco después volvió a aparecer otra anomalía que nos obligó a retirarnos. La unidad de potencia Honda claramente no está pensada para competir en carreras."

