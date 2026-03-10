close global

Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City

Checo Pérez Hoy: Hace historia en la Fórmula 1; Envía potente mensaje a Cadillac

Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City — Foto: © IMAGO

Checo Pérez Hoy: Hace historia en la Fórmula 1; Envía potente mensaje a Cadillac

¡Lo mejor de Checo hoy!

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este lunes 9 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: "En Cadillac valoran mucho más mis comentarios". ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Hace historia con Cadillac, pero envía contundente mensaje. ::: LEER MÁS

F1 Resultados Hoy: Mercedes DOMINA; Ferrari compite; Checo y Alonso, DESASTRE en el GP de Australia 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Liam Lawson exhibe sus complejos hacia el mexicano en el Gran Premio de Australia. ::: LEER MÁS

Relacionado

Fórmula 1 Sergio Pérez Cadillac

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Checo hace HISTORIA con Cadillac, pero no pierde el objetivo más importante de vista

Checo hace HISTORIA con Cadillac, pero no pierde el objetivo más importante de vista

  • Ayer 22:30
Fortísima crítica de Checo a Red Bull tras experiencia en Cadillac

Fortísima crítica de Checo a Red Bull tras experiencia en Cadillac

  • Ayer 16:00
F1 Hoy: Todo sobre el campeonato de pilotos y constructores; Franco Colapinto es afectado

F1 Hoy: Todo sobre el campeonato de pilotos y constructores; Franco Colapinto es afectado

  • 2 hours ago
F1 Franco Colapinto Hoy: Alpine reconoce su error con él; El argentino señala las mejoras

F1 Franco Colapinto Hoy: Alpine reconoce su error con él; El argentino señala las mejoras

  • 3 hours ago
Así marcha el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Australia

Así marcha el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Australia

  • Ayer 06:34
Así queda el campeonato de PILOTOS tras el GP de Australia

Así queda el campeonato de PILOTOS tras el GP de Australia

  • Ayer 06:03

