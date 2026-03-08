Mercedes DOMINA; Ferrari compite; Checo y Alonso, un DESASTRE en el GP de Australia 2026

Se ha dado el inicio de la temporada con el Gran Premio de Australia en Melbourne, donde George Russell ha logrado convertirse en el primer ganador del año, mientras que el podio lo completaron Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc.

La nueva era de regulaciones en la Fórmula 1 ha arrancado, dejando un estilo de carreras y rebases bastante diferentes donde Mercedes luce arrollador, además de sorpresas como lo sucedido con Oscar Piastri, que vio estrellado su auto antes de la vuelta de calentamiento.

Además, Nico Hülkenberg tampoco pudo iniciar la carrera por otro daño en el motor de su monoplaza.

El arranque de Charles Lecerc fue magistral, ganando múltiples posiciones para pasar a disputar la multa, pero las facturas de la nueva regulación pagaron caro, especialmente en Red Bull, donde Isack Hadjar debió abandonar la carrera en la vuelta 13 después de ver cómo su monoplaza se prendía en llamas.

En la vuelta número 15, se dio el escenario esperado, Fernando Alonso vio retirado su Aston Martin, después de todo el caos del equipo con las baterías de los dos monoplazas. Ya con la carrera tirada y varias vueltas de desventaja, Alonso regresó para poder realizar algunas pruebas para Aston Martin y después abandonar, lo mismo que Lance Stroll.

Por otro lado, en la vuelta número 18, Valtteri Bottas registró el primer abandono de Cadillac en su historia, ya que no dio para más en su monoplaza.

Checo Pérez tuvo una carrera como se esperaba, peleando en la parte trasera de la parrilla, buscando recolectar la mayor cantidad de datos para Cadillac, siendo el piloto de referencia de la escudería.

Para Alpine, tanta cantidad de abandonos al menos permitió que Gasly y Colapinto terminaran por encima de lo esperado, con el francés dentro del top 10 y Colapinto dentro del top 15.

Para Williams se concretó un fin de semana bastante decepcionante, con Carlos Sainz y Alex Albon terminando fuera de la zona de puntos.

Ahora seguirá el Gran Premio de China, pero todo parece indicar una temporada de dominio absoluto de Mercedes.

¿Cómo terminó el Gran Premio de Australia 2026?

1. George Russell

2. Andrea Kimi Antonelli

3. Charles Leclerc

4. Lewis Hamilton

5. Lando Norris

6. Max Verstappen

7. Oliver Bearman

8. Arvid Lindblad

9. Gabriel Bortoleto

10. Pierre Gasly

11. Esteban Ocon

12. Alexander Albon

13. Liam Lawson

14. Franco Colapinto

15. Carlos Sainz

16. Checo Pérez

17. Lance Stroll

18. Fernando Alonso

19. Valtteri Bottas

20. Isack Hadjar

21. Óscar Piastri

22. Nico Hülkenberg

