¡Checo causa ARDOR Y BERRINCHE en Lawson tras el GP de Australia!

El piloto de Racing Bulls, Liam Lawson, sigue enojado por no haber podido llegarle a la suela de los zapatos como piloto de Red Bull a Checo Pérez, y en Australia se vio reflejado eso de nuevo.

Una disputa entre Pérez y Lawson en el circuito de Melbourne fue de las pocas peleas entre autos por rebase que se pudo ver en la pista después de las vueltas iniciales, y al parecer al piloto neozelandés le dio frío la competencia.

Lawson señaló por medio de un berrinche, excusas como que el experimentado mexicano aún arrastra viejos resentimientos, lo que se traduce en una conducción más agresiva de lo que la situación exigía, lo cual está bastante lejos de la realidad que implica que era necesario ver cómo se comportaría el monoplaza de Cadillac en lucha contra otro auto.

A pesar de que ambos competidores se encontraban en la parte trasera del pelotón, la intensidad del duelo llamó la atención. Durante la decimosexta vuelta se produjo un choque por la posición catorce, en el que Pérez presionó a Lawson al salir de la tercera curva. Aunque Lawson consiguió recuperarla más adelante, al finalizar la carrera se notaba su malestar por la actitud de su rival.

Lawson sigue ardido y con berrinches hacia Checo

Lawson atribuyó el estilo agresivo de Pérez a un pasado compartido, que se remonta a un incidente en México hace dos años. "Dos años y todavía no lo supera. Pelea conmigo como si se tratara del campeonato mundial, cuando en realidad competíamos por la posición 16", comentó el piloto a Motorsport.com.

Aunque las maniobras del mexicano estaban dentro de los límites reglamentarios, Lawson se sorprendió por la intensidad. "No hubo nada ilegal, simplemente fue agresivo. La verdad es que no me afecta, ya que competíamos por la posición 16", concluyó.

Checo minimiza a Lawson

En otra parte del paddock, el ambiente fue mucho más desenfadado. Sergio Pérez, quien corre esta temporada para Cadillac, no consideró problemáticos los duelos intensos vividos en el Albert Park Circuit. Para el mexicano, se trató simplemente de una competencia sana en la pista.

"Para mí fue solo una carrera, un poco divertida, y eso es lo que cuenta. Mi coche iba mucho más lento, así que creo que es normal pelear", explicó. Tras un breve análisis, los comisarios decidieron no imponer sanciones pese al leve contacto entre ambos en la undécima curva.

