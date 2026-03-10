close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Colapinto

F1 Franco Colapinto Hoy: Alpine reconoce su error con él; El argentino señala las mejoras

Colapinto — Foto: © IMAGO

F1 Franco Colapinto Hoy: Alpine reconoce su error con él; El argentino señala las mejoras

¡Lo mejor de Colapinto hoy!

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 9 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: Alpine pide disculpas al argentino y reconocen su error en Australia. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: "Hay que laburar en el equipo; falta performance". ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: El terrible castigo en el Gran Premio de Australia por culpa de Alpine. ::: LEER MÁS

F1 Resultados Hoy: Mercedes DOMINA; Ferrari compite; Checo y Alonso, DESASTRE en el GP de Australia 2026. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado

Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

¡Sin rodeos! Colapinto deja claras las fallas dentro de Alpine en 2026

¡Sin rodeos! Colapinto deja claras las fallas dentro de Alpine en 2026

  • Ayer 21:00
¡INCREÍBLE! Alpine reconoce AFECTAR directamente a Colapinto

¡INCREÍBLE! Alpine reconoce AFECTAR directamente a Colapinto

  • Ayer 20:00
F1 Hoy: Todo sobre el campeonato de pilotos y constructores; Franco Colapinto es afectado

F1 Hoy: Todo sobre el campeonato de pilotos y constructores; Franco Colapinto es afectado

  • 2 hours ago
Checo Pérez Hoy: Hace historia en la Fórmula 1; Envía potente mensaje a Cadillac

Checo Pérez Hoy: Hace historia en la Fórmula 1; Envía potente mensaje a Cadillac

  • 2 hours ago
Así marcha el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Australia

Así marcha el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Australia

  • Ayer 06:34
Así queda el campeonato de PILOTOS tras el GP de Australia

Así queda el campeonato de PILOTOS tras el GP de Australia

  • Ayer 06:03

Recién en

01:52
Checo Pérez Hoy: Hace historia en la Fórmula 1; Envía potente mensaje a Cadillac
01:30
F1 Hoy: Todo sobre el campeonato de pilotos y constructores; Franco Colapinto es afectado
9-3
Checo hace HISTORIA con Cadillac, pero no pierde el objetivo más importante de vista
9-3
Sainz revela la DOLOROSA razón que lo dejó sin puntos en Australia
9-3
¡Sin rodeos! Colapinto deja claras las fallas dentro de Alpine en 2026
Noticias F1

Recomendado por la redacción

Checo Pérez Hoy: Hace historia en la Fórmula 1; Envía potente mensaje a Cadillac Formula 1

Checo Pérez Hoy: Hace historia en la Fórmula 1; Envía potente mensaje a Cadillac

2 hours ago
Checo hace HISTORIA con Cadillac, pero no pierde el objetivo más importante de vista Cadillac

Checo hace HISTORIA con Cadillac, pero no pierde el objetivo más importante de vista

Ayer 22:30
Sainz revela la DOLOROSA razón que lo dejó sin puntos en Australia Williams

Sainz revela la DOLOROSA razón que lo dejó sin puntos en Australia

Ayer 21:30
¡Sin rodeos! Colapinto deja claras las fallas dentro de Alpine en 2026 Alpine

¡Sin rodeos! Colapinto deja claras las fallas dentro de Alpine en 2026

Ayer 21:00
Ontdek het op Google Play
x