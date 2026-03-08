El TERRIBLE castigo de Colapinto en el Gran Premio de Australia por culpa de Alpine
El TERRIBLE castigo de Colapinto en el Gran Premio de Australia por culpa de Alpine
Franco Colapinto sigue teniendo una de las peores suertes en su carrera de Fórmula 1, y de nuevo Alpine es a quien hay que culpar de ello.
El Gran Premio de Australia inauguró la temporada, pero la realidad de Alpine siguió la misma tónica de la temporada anterior.
Colapinto ha sido significativamente castigado dentro de la primera carrera de Fórmula 1, ya que en un error de Alpine en el arranque, le aplicaron un mala posicionamiento del monoplaza al argentino y acarreó una nueva parada.
Este castigo significó para el argentino entrar a pits de nuevo, pero sin poder cambiar llantas ni nada, solamente ver cómo se le iban segundos muy valiosos de la carrera, dejando ya tirada cualquier aspiración.
¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?
Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.
De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".
Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.
Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.
