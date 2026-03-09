close global

A composite image split down the middle with Alonso in Aston Martin green with a green background on the left and Hamilton in Ferrari red with a red background on the right. Both are serious headshots with their cars behind them

F1 Hoy: Fernando Alonso señala su superioridad; Lewis Hamilton culpa a la FIA

A composite image split down the middle with Alonso in Aston Martin green with a green background on the left and Hamilton in Ferrari red with a red background on the right. Both are serious headshots with their cars behind them — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: Fernando Alonso señala su superioridad; Lewis Hamilton culpa a la FIA

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 9 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Lewis Hamilton F1: Promete en el Gran Premio de Australia responsabilizar a la FIA por la ventaja de Mercedes. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: "Llevo 24 años sintiéndome superior... y en el año 25 me siento superior a ellos otra vez". ::: LEER MÁS

F1 Resultados Hoy: Mercedes DOMINA; Ferrari compite; Checo y Alonso, DESASTRE en el GP de Australia 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Liam Lawson exhibe sus complejos hacia el mexicano en el Gran Premio de Australia. ::: LEER MÁS

