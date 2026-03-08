Fernando Alonso señala su SUPERIORIDAD dentro de la F1

Fernando Alonso ha explicado en el Gran Premio de Australia uno de os aspectos en los que considera ser superior al resto de la parrilla.

Aston Martin continúa siendo una de las más grandes decepciones de la temporada, y a pesar de tener a Adrian Newey, han visto a su piloto estelar tener que dejar la carrera de inauguración rápidamente.

Fernando intentó hacer la carrera, pero después de las malas sensaciones que había de la escudería los días previos, para la vuelta número 15 los pronósticos se hicieron realidad y debió abandonar la parrilla de manera momentánea, pero después volvió en la vuelta 26 para dar algunas vueltas más a manera de prueba.

Sin embargo, uno de los aspectos positivos para él fue la primera vez, donde explicó que lo ha hecho mejor al resto de pilotos, especialmente cuando se trata de iniciar una carrera.

“La primera vuelta es más de instinto que de motor. Llevo 24 años sintiéndome superior en ello... y en el año 25 me siento superior a ellos otra vez", señaló Fernando.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

