Hamilton CULPA a la FIA por la ventaja de Mercedes

Lewis Hamilton está decidido a neutralizar cualquier ventaja injusta que pudiera haber obtenido su antigua escudería Mercedes, luego de que los Silver Arrows demostraran con contundencia su velocidad en el Gran Premio de Australia de este fin de semana.

Mercedes era considerado uno de los favoritos absolutos durante la pretemporada 2026, especialmente tras ver a George Russell luciendo muy contento tanto con su rendimiento como con su flamante monoplaza durante la sesión de pruebas en Barcelona en enero.

Con la llegada del nuevo reglamento, y a medida que todos los equipos presentaban su nueva maquinaria y distintas interpretaciones de las normativas, se difundió la información de que Mercedes había encontrado la forma de optimizar la relación de compresión geométrica de su unidad de potencia. Según se contaba, la escudería lograba mantener una proporción de 16:1 cuando el coche estaba parado y elevarla a 18:1 durante la carrera, aprovechándose del hecho de que la FIA medía este parámetro únicamente en reposo y a temperatura ambiente.

No obstante, la polémica prendió cuando los rivales exigieron a la FIA tomar cartas en el asunto respecto a “su truco de compresión”. Tras una votación entre los proveedores de unidades de potencia, se decidió que, a partir del Gran Premio de Mónaco, Mercedes ya no podría emplear esta maniobra. Aun así, Hamilton sigue pidiendo explicaciones a la dirección de la F1.

Hamilton: "Quiero entender por qué la FIA no ha hecho nada"

El sábado, en el circuito de Albert Park, Mercedes se impuso en la primera fila del inicio de temporada después de que George Russell y su compañero Kimi Antonelli se destacaran en la Q3, dejando claro su nivel desde el primer momento.

Russell, considerado el gran favorito para conquistar el título de pilotos 2026, registró una vuelta de 1:18.518 en la clasificación, situándose en la cima de las cronos. Aunque apenas terminaba 0.293 segundos por delante del joven italiano, la diferencia entre el dúo de Mercedes y el resto del pelotón era considerable.

Al conocer el ritmo mostrado por Mercedes durante la última sesión de prácticas del Gran Premio, Hamilton se mostró visiblemente perplejo a través de la radio y se cuestionó "¿De dónde demonios sacó más de seis décimas?" para lograr superar a su excompañero en la FP3.

Una vez que Russell se hizo con la primera pole position de la temporada 2026, Hamilton habló con Sky Sports F1 y admitió su desconcierto al ver que, pese a las impresionantes cifras de Mercedes, el monstruo alemán presentó problemas en la entrega de energía cuando él pilotaba su nuevo Ferrari.

"Lo que está claro es que en ninguna de las prácticas se mostró la potencia de su motor", reflexionó Hamilton. "Se habla mucho de las relaciones de compresión y ellos han hecho un trabajo sólido con su motor, algo que ya tenemos nosotros. Quiero entender por qué se pierden dos décimas o más en cada sector exclusivamente por potencia. Si se trata de un asunto de compresión, necesito saber por qué la FIA no ha intervenido y cuáles son las medidas correctivas. Y si no es así, y simplemente se trata de potencia pura, tendremos que mejorar nuestro rendimiento."

Sin embargo, los expertos de Sky no tardaron en poner en perspectiva las inquietudes de Hamilton. El analista de F1, Bernie Collins, explicó: "Cuatro equipos están utilizando este motor [Mercedes], por lo que, si se tratara solo de la relación de compresión, esos cuatro equipos encabezarían la clasificación, lo cual no está ocurriendo en este momento."

