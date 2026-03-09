close global

Sergio Pérez

Checo Pérez Hoy: Debuta con Cadillac en el GP de Australia; Hace perder la cabeza a Liam Lawson

Sergio Pérez — Foto: © IMAGO

Checo Pérez Hoy: Debuta con Cadillac en el GP de Australia; Hace perder la cabeza a Liam Lawson

¡Lo mejor de Checo hoy!

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo 8 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

F1 Resultados Hoy: Mercedes DOMINA; Ferrari compite; Checo y Alonso, DESASTRE en el GP de Australia 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Liam Lawson exhibe sus complejos hacia el mexicano en el Gran Premio de Australia. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Colton Herta se estrella en su participación en Australia. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Cadillac obtiene su primera gran victoria de la temporada. ::: LEER MÁS

