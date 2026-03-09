close global

Credit for photo: Red Bull Content Pool

F1 Hoy: Alonso le da inesperado uso al GP de Australia; Verstappen compara reglas con Mario Kart

Credit for photo: Red Bull Content Pool

F1 Hoy: Alonso le da inesperado uso al GP de Australia; Verstappen compara reglas con Mario Kart

¡Lo mejor de hoy!

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 8 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso F1: Utilizó al Gran Premio de Australia como una prueba. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: El terrible castigo en el Gran Premio de Australia por culpa de Alpine. ::: LEER MÁS

F1: Max Verstappen se sincera sobre la accidentada carrera y señala cosas parecidas a Mario Kart. ::: LEER MÁS

F1 Resultados Hoy: Mercedes DOMINA; Ferrari compite; Checo y Alonso, DESASTRE en el GP de Australia 2026. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: El video que muestra el inmenso talento del argentino en Alpine. ::: LEER MÁS

Fórmula 1 Max Verstappen Fernando Alonso Red Bull Franco Colapinto Aston Martin

Checo Pérez Hoy: Debuta con Cadillac en el GP de Australia; Hace perder la cabeza a Liam Lawson

  • 3 hours ago
Franco Colapinto Hoy: Resultado en el GP de Australia; Lo castigan por Alpine; Hace maniobra milagrosa

  • 3 hours ago
Fernando Alonso señala su SUPERIORIDAD dentro de la F1

  • Ayer 19:00
Verstappen inicia su era de SARCASMO dentro de la F1

  • Ayer 08:45
¡Verstappen compara la nueva F1 con MARIO KART! Este es el motivo

  • Ayer 08:04
La forma en la que Alonso se BURLÓ de Aston Martin y la F1 sobre su nueva era en Australia

  • Ayer 08:00

00:40
00:15
8-3
8-3
8-3
¡Checo causa ARDOR Y BERRINCHE en Lawson tras el GP de Australia! Formula 1

Ayer 20:51
Fernando Alonso señala su SUPERIORIDAD dentro de la F1 Aston Martin

Ayer 19:00
Colapinto evita MILAGROSAMENTE tragedia en Australia y la F1 lo ignoró Alpine

Ayer 17:00
VIDEO: Colapinto muestra en el GP de Australia el inmenso talento que desperdicia Alpine Video

Ayer 17:00
