franco colapinto, alpine, 2025

VIDEO: Colapinto muestra en el GP de Australia el inmenso talento que desperdicia Alpine

franco colapinto, alpine, 2025

VIDEO: Colapinto muestra en el GP de Australia el inmenso talento que desperdicia Alpine

Franco Colapinto ha demostrado a Alpine su inmensa calidad de reflejos al volante y lo que podría entregarles en el momento que le den un auto de calidad

El Gran Premio de Australia inauguró la temporada, pero la realidad de Alpine siguió la misma tónica de la temporada anterior.

Colapinto arrancó la carrera de una manera bastante impresionante, pero la inoperancia del Racing Bull de Liam Lawson en su lenta arrancada lo hizo avanzar muy lento, lo que generó que el argentino mostrara sus mejores talentos.

En una maniobra de absoluta destreza como piloto, Colapinto logró no solo evitar un accidente, sino sacarle la vuelta de manera magistral al neozelandés, demostrando que el talento de manos del argentino es totalmente evidente.

A continuación, te dejamos el video para que puedas ver esta gran muestra del talento del argentino.

Relacionado: CONFIRMADO: Franco Colapinto, con RESPALDO de la FIA para 2026

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine Liam Lawson Gran Premio de Australia

