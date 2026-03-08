VIDEO: Colapinto muestra en el GP de Australia el inmenso talento que desperdicia Alpine
VIDEO: Colapinto muestra en el GP de Australia el inmenso talento que desperdicia Alpine
Franco Colapinto ha demostrado a Alpine su inmensa calidad de reflejos al volante y lo que podría entregarles en el momento que le den un auto de calidad
El Gran Premio de Australia inauguró la temporada, pero la realidad de Alpine siguió la misma tónica de la temporada anterior.
Colapinto arrancó la carrera de una manera bastante impresionante, pero la inoperancia del Racing Bull de Liam Lawson en su lenta arrancada lo hizo avanzar muy lento, lo que generó que el argentino mostrara sus mejores talentos.
En una maniobra de absoluta destreza como piloto, Colapinto logró no solo evitar un accidente, sino sacarle la vuelta de manera magistral al neozelandés, demostrando que el talento de manos del argentino es totalmente evidente.
A continuación, te dejamos el video para que puedas ver esta gran muestra del talento del argentino.
QUE LARGADA COLAPINTO POR DIOS ME PONGO DE PIE ESTE ES MI PILOTO REFLEJOS DE ORO pic.twitter.com/BSajVHisCo— Carrascal (@demalmada) March 8, 2026
Relacionado: CONFIRMADO: Franco Colapinto, con RESPALDO de la FIA para 2026
¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?
Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.
De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".
Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.
Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Recién en
Recomendado por la redacción
Colapinto evita MILAGROSAMENTE tragedia en Australia y la F1 lo ignoró
VIDEO: Colapinto muestra en el GP de Australia el inmenso talento que desperdicia Alpine
La forma en la que Alonso se BURLÓ de Aston Martin y la F1 sobre su nueva era en Australia
Leclerc observa a la FIA tomar medidas BRUTALES en el GP de Australia
Últimas Noticias
Colapinto evita MILAGROSAMENTE tragedia en Australia y la F1 lo ignoró
- hace 54 minutos
VIDEO: Colapinto muestra en el GP de Australia el inmenso talento que desperdicia Alpine
- hace 54 minutos
Verstappen inicia su era de SARCASMO dentro de la F1
- Hoy 08:45
Mercedes DOMINA; Ferrari compite; Checo y Alonso, un DESASTRE en el GP de Australia 2026
- Hoy 06:26
Hamilton CULPA a la FIA por la ventaja de Mercedes
- Hoy 08:27
TODAS las reacciones en redes sociales al caótico GP de Australia
- Hoy 08:18
Más leído
Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
- 20 febrero
El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin
- 28 febrero
Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso
- 28 febrero
ESCÁNDALO: Señalan que Checo Pérez PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
- 21 febrero