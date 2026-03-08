¡Verstappen compara la nueva F1 con MARIO KART! Este es el motivo

Max Verstappen cruzó la meta en sexta posición en el Gran Premio de Australia, pero no terminó nada contento y compara la nueva normativa con el videojuego Mario Kart.

El piloto holandés tuvo que recuperar muchas posiciones, saliendo desde la posición 20, y además marcó la vuelta más rápida de la carrera. Aunque en 2026 ya no se otorga un punto extra por ello, supone una grata confirmación para el equipo austriaco.

Tras un desliz en la sesión de Q1, Verstappen inició una verdadera remontada. Partiendo desde la posición 20, el piloto de Red Bull mostró un ritmo impresionante y fue ganando posiciones en las primeras vueltas.

Con el caos en pista y varios períodos de Virtual Safety Car, logró avanzar hasta la sexta plaza. A pocos laps del final, apareció Lando Norris, quien se defendió con solidez, lo que evitó una lucha cerrada. Por si fuera poco, su compañero Isack Hadjar se retiró por problemas en la mecánica.

Verstappen apunta a problemas con el RB22

El piloto se mantuvo alejado de complicaciones durante las etapas iniciales y ganó varias posiciones. "Al principio conseguí esquivar problemas, pero somos notablemente más rápidos que el mediocampo; tienes que abrirte camino sin demasiadas dificultades", comentó a Viaplay. Sin embargo, reconoció que también hubo adversidades: "Cuando iba solo, tuve mucha acumulación de grava y problemas con los frenos. El auto tiraba hacia un lado y la dirección no respondía adecuadamente. Sinceramente, no fue la sensación más positiva."

El rendimiento del motor Red Bull Ford fue bueno, aunque aún no es perfecto. "No está nada mal. Es la primera vez que competimos con nuestro propio motor y, por ello, no podemos quejarnos. He logrado adelantar a muchos rivales. El motor tiene potencia, pero todavía no es suficiente para pelear en los primeros puestos. Eso sí, este no es nuestro único desafío", explicó.

Mario Kart

En el mediocampo, Verstappen avanzó con gran soltura, aunque se encontró con situaciones bastante curiosas. "Fue un auténtico caos. Adelantas a un piloto en una recta y, de repente, otro te vuelve a adelantar. La mayoría de los coches a los que superé, gracias a mi mejor salida en las curvas, no pudieron contestarme. Realmente, en el mediocampo se vivieron momentos casi de videojuego, como en Mario Kart."

