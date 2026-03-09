close global

franco colapinto, alpine, 2025

Franco Colapinto Hoy: Resultado en el GP de Australia; Lo castigan por Alpine; Hace maniobra milagrosa

Foto: © IMAGO

Franco Colapinto Hoy: Resultado en el GP de Australia; Lo castigan por Alpine; Hace maniobra milagrosa

¡Lo mejor de Colapinto hoy!

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 8 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: El terrible castigo en el Gran Premio de Australia por culpa de Alpine. ::: LEER MÁS

F1 Resultados Hoy: Mercedes DOMINA; Ferrari compite; Checo y Alonso, DESASTRE en el GP de Australia 2026. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Evita tragedia en acto causado por Liam Lawson en el Gran Premio de Australia. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: El video que muestra el inmenso talento del argentino en Alpine. ::: LEER MÁS

F1 Hoy: Alonso le da inesperado uso al GP de Australia; Verstappen compara reglas con Mario Kart

  • 3 hours ago
Colapinto evita MILAGROSAMENTE tragedia en Australia y la F1 lo ignoró

  • Ayer 17:00
VIDEO: Colapinto muestra en el GP de Australia el inmenso talento que desperdicia Alpine Video

  • Ayer 17:00
El TERRIBLE castigo de Colapinto en el Gran Premio de Australia por culpa de Alpine

  • Ayer 05:33
Checo Pérez Hoy: Debuta con Cadillac en el GP de Australia; Hace perder la cabeza a Liam Lawson

  • 3 hours ago
¡Checo causa ARDOR Y BERRINCHE en Lawson tras el GP de Australia!

  • Ayer 20:51

00:40
