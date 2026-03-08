Colapinto evita MILAGROSAMENTE tragedia en Australia y la F1 lo ignoró
Colapinto evita MILAGROSAMENTE tragedia en Australia y la F1 lo ignoró
Franco Colapinto evitó por muy poco atropellar a Liam Lawson, un momento “altamente peligroso” que no fue emitido por la TV, desatando múltiples reacciones.
Oscar Piastri fue el único piloto que sufrió un accidente en el Gran Premio de F1 de Australia, ya que se estrelló durante la vuelta de reconocimiento. Aún así, la situación estuvo tan reñida que podríamos haber presenciado un choque en la salida.
Lawson se había clasificado en una cómoda octava posición para inaugurar la temporada, pero el piloto de Racing Bulls tuvo problemas para arrancar con fuerza. Los nuevos monoplazas requieren que el turbo se caliente para aprovechar su potencia al máximo.
La FIA, consciente de los riesgos, implementó una medida en Melbourne con una salida más prolongada, aunque los semáforos se apagaron de forma sorprendentemente rápida.
Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin
Casi accidente no transmitido en directo
Partiendo desde el puesto 14, Franco Colapinto no percibió que Lawson arrancaba muy despacio debido al tráfico de vehículos que le precedían. El piloto de Alpine logró evitar por un pelo el choque con el neozelandés y reconoció: “Tuve muchísima suerte. Este tipo de situaciones puede ocurrir con estos nuevos coches, pero fue realmente peligroso”, comentó a Autosport tras la carrera.
La decisión de no emitir este casi accidente en directo generó cuestionamientos en redes sociales. El creador de contenido Matt Amys mencionó en X: “No me sorprende que no hayan repetido el incidente”. Sin embargo, en F1 TV se pueden ver todas las imágenes a bordo, incluida la de Colapinto disponible aquí. Muchos aficionados sugieren que la FIA prefirió ocultar las imágenes para evitar mayores críticas hacia los nuevos bolides y los riesgos que conllevan.
