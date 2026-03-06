F1 Hoy: Sorpresas en Australia; FIA cambia las reglas; Carlos Sainz hace audaz aseveración

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 6 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

F1 Resultados Hoy: Pesadilla para Checo Pérez y Fernando Alonso en la FP1 del Gran Premio de Australia 2026. ::: LEER MÁS

GP de Australia de F1: La FIA confirma el cambio de reglas para la apertura de la temporada. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: Ve a solo a Max Verstappen como su competencia para ser campeones del mundo en 2026. ::: LEER MÁS

F1 Resultados Hoy: Checo Pérez enciende alarmas de Cadillac en la FP2 del Gran Premio de Australia 2026. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!