¡SORPRESA! La FIA confirma el cambio de reglas para el Gran Premio de Australia
En vísperas del Gran Premio de F1 de Australia, la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) ha anunciado una modificación en el procedimiento de salida.
La medida responde a las inquietudes sobre la seguridad, ya que los pilotos necesitan más tiempo en la parrilla para arrancar con la máxima potencia hacia la primera curva.
Este fin de semana, en Melbourne se disputará la carrera bajo los nuevos reglamentos técnicos, que han supuesto un gran cambio en la salida.
Los monoplazas de F1 llevan turbo, y Max Verstappen junto a sus compañeros deben “calentar” sus turbocompresores: los gases de escape aceleran la turbina para comprimir aire y obtener toda la potencia. A partir de la temporada 2026, este proceso se alarga debido a la eliminación del complejo y costoso MGU-H.
Procedimiento de salida extendido
La FIA ha adaptado el procedimiento de salida, una medida ya probada durante las jornadas de test en Bahréin y que se aplicará desde el inicio de la temporada en Australia.
El director de carrera, Rui Marques, explicó en sus notas oficiales: “Para garantizar un desarrollo seguro y ordenado, una vez que todos los coches estén en la parrilla tras la fase de formación, los paneles de luz situados sobre ella parpadearán en azul durante 5 segundos. A la vez, el panel informativo en la plataforma mostrará el mensaje ‘Pre-Start’”. Poco después, se encenderán progresivamente las cinco luces rojas y, a continuación, se apagarán todas, “tal como se describe en el artículo B5.7.2”.
Asimismo, no se permitirá el uso de la aerodinámica activa al inicio de la carrera. “En un arranque desde parado, se autoriza la función Driver Adjustable Bodywork (modo ‘pieza recta’) una vez superada la primera curva”, se puntualizó.
McLaren aboga por un cambio en la normativa
Uno de los temores de los equipos de F1 era que, con la duración habitual del procedimiento de salida, algunos coches no lograran calentar el turbo a tiempo, lo que podría derivar en grandes diferencias de velocidad y situaciones peligrosas.
Andrea Stella, de McLaren, insistió en la necesidad de modificar la normativa. “Debemos asegurarnos de que la salida permita que todos los coches tengan la unidad de potencia completamente preparada, pues no es prudente tener vehículos que no parten desde su posición,” afirmó el jefe del equipo italiano durante las pruebas de invierno en Sakhir.
