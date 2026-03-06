Sainz deja claro quién es el ÚNICO que le puede competir por el campeonato de F1

Carlos Sainz Jr. se encuentra en Melbourne para el Gran Premio de Australia, que dará inicio a la temporada de F1 2026.

Aunque Williams aún no se perfila como candidato al título, el piloto español confía en que la situación es muy diferente para Max Verstappen, a quien considera uno de los dos grandes favoritos para el campeonato.

Este fin de semana, Australia inaugura la nueva temporada de Fórmula 1, y tanto pilotos como aficionados y analistas esperan con gran expectación la clasificación y la carrera principal.

Todos quieren saber quién tiene todo bajo control y quién ha fallado. Williams, por su parte, parece estar entre los rezagados: se perdieron la semana de pruebas en Barcelona porque el monoplaza no estaba listo, y en Bahrein tampoco lograron destacar.

Sin embargo, Sainz opina que es demasiado pronto para sacar conclusiones. "Calma, démosle unos días de pruebas y tiempo para que se asiente", comentó en el podcast Beyond the Grid.

Sainz señala a Verstappen y Russell como posibles campeones del mundo

Por otro lado, el propio Sainz no rehúye hacer predicciones. Cuando le preguntaron quién cree que tiene mayores posibilidades de conseguir el título mundial, respondió: "Si tengo que mencionar dos nombres, diría que George Russell o Max Verstappen". Al pedirle que explicara su razonamiento, Sainz se mostró reservado: "Es lo que he podido ver durante los tres días de pruebas en Bahrein".

Curiosamente, Russell cuenta con el respaldo de Red Bull, mientras que Verstappen cree que Mercedes será uno de los equipos punteros. Todo quedará por verse hasta que concluya el primer fin de semana, y aún así, la situación podría variar de un circuito a otro.

Mercedes y Red Bull se señalan mutuamente

Verstappen afirmó anteriormente que cree que Mercedes estuvo "reteniendo" potencia en Bahrein, manteniendo fuerza en reserva.

Por su parte, Russell comentó que en la segunda semana de pruebas, Red Bull mostró un ritmo sorprendentemente más lento, lo que podría indicar que los austriacos han reducido el rendimiento del motor en esta etapa final de pruebas.

