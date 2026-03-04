close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Sergio Perez, Valtteri Bottas, Cadillac, F1, 2025

Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac

Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac

Aloisio Hernández
Sergio Perez, Valtteri Bottas, Cadillac, F1, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este martes 03 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: "Isack Hadjar tiene una gran oportunidad junto a Max Verstappen en Red Bull". ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: La FIA impone la primera sanción en parrilla del año de manera bastante inusual a Cadillac. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: ESCÁNDALO - Señalan que el mexicano PELIGRA en Cadillac. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: SHOCK - El mexicano recibió MENTIRAS sobre el motor Ferrari. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

4886 votos

Relacionado

Sergio Pérez Cadillac

Últimas Noticias

Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac
Cadillac

Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac

  • hace 14 minutos
Resumen Noticias Colapinto Hoy: Pierre Gasly, LA CLAVE para su FUTURO en Alpine
Alpine

Resumen Noticias Colapinto Hoy: Pierre Gasly, LA CLAVE para su FUTURO en Alpine

  • hace 17 minutos
F1 Hoy: Fernando Alonso tiene misión imposible; Lewis Hamilton confiesa problemas de salud mental
Formula 1

F1 Hoy: Fernando Alonso tiene misión imposible; Lewis Hamilton confiesa problemas de salud mental

  • hace 20 minutos
SHOCK: Checo Pérez recibió MENTIRAS sobre el motor Ferrari
Cadillac

SHOCK: Checo Pérez recibió MENTIRAS sobre el motor Ferrari

  • hace 47 minutos
El MILAGRO que podría salvar la temporada de Fernando Alonso y Aston Martin
Aston Martin

El MILAGRO que podría salvar la temporada de Fernando Alonso y Aston Martin

  • 2 hours ago
Pierre Gasly, LA CLAVE para el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine
Alpine

Pierre Gasly, LA CLAVE para el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine

  • 2 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
5.000+ views

OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez

  • 20 febrero
 El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin
4.000+ views

El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin

  • 28 febrero
 Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso
4.000+ views

Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso

  • 28 febrero
 Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
2.500+ views

Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso

  • 21 febrero
 Drive to Survive Temporada 8: Títulos de los episodios del último lanzamiento de F1 de Netflix
2.500+ views

Drive to Survive Temporada 8: Títulos de los episodios del último lanzamiento de F1 de Netflix

  • 24 febrero
 SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
2.500+ views

SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez

  • 13 febrero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x