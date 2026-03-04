Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este martes 03 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.
Checo Pérez F1: "Isack Hadjar tiene una gran oportunidad junto a Max Verstappen en Red Bull". ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: La FIA impone la primera sanción en parrilla del año de manera bastante inusual a Cadillac. ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: ESCÁNDALO - Señalan que el mexicano PELIGRA en Cadillac. ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: SHOCK - El mexicano recibió MENTIRAS sobre el motor Ferrari. ::: LEER MÁS
