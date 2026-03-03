close global

Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Cadillac, Shakedown, CREDITS Cadillac

¡Cadillac recibe su primer CASTIGO en la F1!

Nazario Assad De León
Valtteri Bottas, compañero de Checo Pérez en Cadillac, se prepara en Melbourne para su esperado regreso a la Fórmula 1 con Cadillac.

En una entrevista con la televisión australiana, el piloto finlandés mira con ilusión el fin de semana de carreras, a pesar de que tendrá que cumplir una penalización en la parrilla.

Este sábado, Bottas participará en la sesión de clasificación, aunque ya sabe que empezará la carrera con una sanción de cinco posiciones.

En 2024 se vio envuelto en un enfrentamiento con Kevin Magnussen en Abu Dhabi, lo que le valió una penalización tras el choque. Lamentablemente, no pudo remediar la situación, ya que su contrato con Sauber finalizó tras esa prueba.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Bottas está con muchas ganas

Los aficionados australianos de la F1 lo han adoptado con gran cariño. "Siento el afecto de la afición, lo que convierte este Gran Premio en algo muy parecido a celebrar en casa. Cada vez que vengo, me hacen sentir realmente bienvenido", afirmó Bottas. Sin embargo, no se trata solo de disfrutar del ambiente: este fin de semana se corre y Cadillac estrena oficialmente su participación en la Fórmula 1. "Resulta increíble ver lo que hemos construido desde cero con un equipo completamente nuevo. Estoy muy orgulloso de todos", añadió.

En cuanto a las expectativas, Bottas se muestra prudente al evaluar al nuevo equipo. "No importa cómo comencemos el año, daré lo mejor de mí. Se trata de un proyecto a largo plazo y este fin de semana es apenas el primer paso; a partir de aquí estableceremos objetivos claros. Por eso, aún es difícil predecir en qué posición terminaré en la clasificación", concluyó.

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

4856 votos

