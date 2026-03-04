F1 Hoy: Fernando Alonso tiene misión imposible; Lewis Hamilton confiesa problemas de salud mental

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 3 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: "Isack Hadjar tiene una gran oportunidad junto a Max Verstappen en Red Bull". ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: Solo Adrian Newey y el español pueden detener el desastre en Aston Martin. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: La FIA impone la primera sanción en parrilla del año de manera bastante inusual a Cadillac. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton F1: Luchó con problemas de salud mental: "Olvidé quién era". ::: LEER MÁS

