F1 Hoy: Fernando Alonso ve su futuro derrumbado; Checo Pérez obtiene primer triunfo en Cadillac

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 3 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso F1: Honda no sabe si el problema de Aston Martin se puede solucionar.

Lewis Hamilton F1: El británico y Kim Kardashian vistos juntos nuevamente antes de la temporada 2026.

Fernando Alonso F1: Aston Martin se retirará del Gran Premio de Australia.

F1: El presidente de la FIA evalúa cancelar las carreras en Oriente Medio tras los ataques a Irán.

